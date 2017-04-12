Hrant Dink Cinayeti Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan Jandarma İstihbarat Görevlisi 2...
Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan jandarma istihbarat görevlisi 2 şüpheli astsubay, "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan jandarma istihbarat görevlisi 2 şüpheli astsubay, "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi