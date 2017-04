Hrant Dink Cinayeti Davası

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 kişinin yargılandığı dava, tanık olarak çağrılan eski Başbakanlık Teftiş Kurulu üyelerinin beyanlarının alınması için 13 Nisan Perşembe gününe ertelendi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Dairesi Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in çapraz sorgusuna devam edildi. Yılmazer, mahkeme heyeti, savcı, sanık ve Dink ailesi avukatlarının sorularını yanıtladı.



Çapraz sorgunun bitmesinin ardından mahkeme heyeti, önceki celselerde verilen ara kararlarda tanık olarak dinlenilmesi için duruşmaya çağrılmasına karar verilen eski Başbakanlık Teftiş Kurulu üyelerinin beyanlarının alınacağını belirterek, duruşmayı 13 Nisan Perşembe gününe erteledi.



Heyet, 14 Nisan Cuma günkü duruşmada ise Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında verdiği ifadeyle etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini belirten, davanın sanıklarından eski Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı'nın beyanının alınacağını bildirdi.