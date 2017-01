Hrant Dink Cinayeti Davası

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 kişinin yargılandığı davada savunma yapan tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer, "Bu cinayet işlendikten hemen sonra tüm yönleriyle aydınlatılmış ve çözülmüştür ancak cinayetle ilgili adli süreç yürütülememiştir." dedi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapmaya devam eden eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Başbakanlık müfettişlerince hazırlanan cinayete ilişkin raporda, hakkında iddialar olduğunu belirterek, rapordaki bazı bölümlere itiraz etti.



İtirazlarını sürdüren Yılmazer'i uyaran mahkeme heyeti başkanı Ali İhsan Horasan, "Sizin kabul etmediğiniz, sizinle ilgili olan bir husus varsa onunla ilgili konuşun. İsnat edilen eylemleri söylersiniz, kabul etmediğinizi söyleyip geçersiniz. Yoksa bu şekilde bitmez ki. Etraflıca delil araştırmasına girmeyin, kendinizle alakalı olanla ilgili konuşun sadece. Her konuya girersek burada bu bitmez." diye konuştu.



"Sabırla bugünü bekledim"



Yılmazer de, 2 yıldır tutuklu olduğunu ifade ederek, "Sabırla bugünü bekledim. Kendimle ilgili olanları anlatıyorum. Bu rapor benimle ilgili hazırlanmış zaten." dedi.



İstihbarat şubede görevli iken cinayetle ilgili kendisinden talep edilen her şeyi ilgililere verdiğini ve sadece telefon detay dökümünü vermediğini aktaran Yılmazer, "Bunu da müfettiş incelemesine tabi olmadığı için vermedim. Onların talep etmeleri de yasal değildi, benim vermem de yasal olmazdı. Onun dışında benden istenen her türlü talep ve bilgiyi vermişimdir." beyanında bulundu.



Başbakanlık müfettişlerinin cinayetle ilgili kamu görevlilerinin kusurunun bulunup bulunmadığı konusunun araştırıldığı sırada İstanbul'da düzenledikleri toplantıya katılmadığını aktaran Yılmazer, bu toplantıya, nezaketen davet edilmediği için ve personel üzerinde psikolojik baskı oluşturmamak amacıyla katılmadığını öne sürdü.



Hrant Dink'in öldürülmesinin hemen ardından cinayetin 3-5 gün sonra bütün detaylarıyla çözülüp aydınlatıldığını savunan Yılmazer, "Bu cinayet işlendikten hemen sonra tüm yönleriyle aydınlatılmış ve çözülmüştür ancak cinayetle ilgili adli süreç yürütülememiştir." dedi.



Ali Fuat Yılmazer, Dink'in ölümünde İstanbul'daki makamların sorumlu tutulması halinde bu suçtan bütün ilgililere dava açılması gerektiğini de dile getirdi.



Mahkeme heyeti, Yılmazer'in savunmasının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı 20 Ocak Cuma gününe erteledi.