Bundan tam on yıl önce, 19 Ocak 2007'de öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, Berlin'de anılacak. Hrant Dink dostları tarafından 19 Ocak 2017 Perşembe günü gerçekleştirilecek anma etkinliği, Berlin Kreuzberg'de bulunan Kottbusser Tor'da yerel saatle 18: 00'de başlayacak.



Unutmayacağız, affetmeyeceğiz



Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, etkinliğin Hrant Dink'i anmayı ve devam eden davaya sahip çıkmayı hedeflediği vurgulandı, "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" denildi. Sadece ortak bir pankart açılacağı kaydedilen etkinlikte başka herhangi bir bayrak ve flamaya izin verilmeyeceği de vurgulandı. - Dortmund