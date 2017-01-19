Hrant Dink Anması Öncesi Bölgede Bomba Araması

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 10. ölüm yıl dönümü anması öncesi alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında, bomba imha ekipleri K-9 köpekleriyle bölgede bomba araması yaptı. Özel harekat polisleri de bölgeye konuşlandırıldı.



Gazeteci Hrant Dink için suikastin 10. yıl dönümünde düzenlenecek olan anma töreni öncesinde gazete binasının bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Önlemler kapsamında bomba imha ekipleri, K-9 köpekleriyle bölgede bomba araması yaptı. Yapılan aramada ekipler cadde üzerindeki dükkanları köpeklerle tek tek aradı. Öte yandan yoğun güvenlik önlemlerinin ardından bölgeye özel hareket polisleri de konuşlandırıldı. Bölgede adeta kuş uçurtulmuyor. - İSTANBUL