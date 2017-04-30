Hozan Beşir
Hozan Beşir, 30 Nisan'da sevenleriyle buluşacak.
Hozan Beşir, 30 Nisan'da sevenleriyle buluşacak.
Kendine özgü yorumu ile gönüllere taht kuran Hozan Beşir, bir çok türkü ve şarkıyı kendi tarzında seslendirmiştir. Hozan Beşir'in Kürtçe, Türkçe, Zazaca ve aynı zamanda Lazca eserleri vardır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Ba'har Cafe Bar
Mekan Adresi : Meşrutiyet Cad. Konur 2 Sokak, 26/4
Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Hozan Beşir
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io