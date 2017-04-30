Hozan Beşir, 30 Nisan'da sevenleriyle buluşacak.



Kendine özgü yorumu ile gönüllere taht kuran Hozan Beşir, bir çok türkü ve şarkıyı kendi tarzında seslendirmiştir. Hozan Beşir'in Kürtçe, Türkçe, Zazaca ve aynı zamanda Lazca eserleri vardır.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ba'har Cafe Bar



Mekan Adresi : Meşrutiyet Cad. Konur 2 Sokak, 26/4



Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Hozan Beşir



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır