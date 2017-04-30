Hozan Beşir

Hozan Beşir, 30 Nisan'da sevenleriyle buluşacak.

Hozan Beşir

Hozan Beşir, 30 Nisan'da sevenleriyle buluşacak.

Kendine özgü yorumu ile gönüllere taht kuran Hozan Beşir, bir çok türkü ve şarkıyı kendi tarzında seslendirmiştir. Hozan Beşir'in Kürtçe, Türkçe, Zazaca ve aynı zamanda Lazca eserleri vardır.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Ba'har Cafe Bar

Mekan Adresi : Meşrutiyet Cad. Konur 2 Sokak, 26/4

Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Hozan Beşir

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Hozan Beşir, 30 Nisan, Çankaya, Ankara, Konser, Kürtçe, Zazaca, Konur, Lazca, Kuran