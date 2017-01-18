Hovardanın Sonu" Türkiye'de İlk Kez Sergilenecek

Rus asıllı besteci Igor Stravinsky'ın "The Rake's Progress" (Hovardanın Sonu) adlı operası, Türkiye'de ilk kez İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenecek.



Aytaç Manizade rejisiyle sahneye koyulacak opera, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.



Operada, koro yönetmenliğini Paolo Villa yaparken, orkestrayı ise Can Okan ve Kriss Russman yönetecek.



Kostüm tasarımını Ayşegül Alev'in üstlendiği operanın dekoru işe Efter Tunç imzası taşıyor.



Operada, Kenan Dağaşan, Ali Haydar Taş, Gülbin Günay, Otilia İpek, Caner Akın, Onur Turan, N. Işık Belen, Umut Tingür, Arzu Semerci, Peyman Yücelkan, Aylin Ateş, Jaklin Çarkçı, Özge Kalelioğlu, Ahmet Baykara, Çağrı Köktekin, Sercan Gazeroğlu ve Yücel Özeke sahne alacak.



Hovardalığı iş edinmiş "Tom Rakewell"in çöküşü üzerine kurulan eserde, Rakewell sonradan şeytan olduğu ortaya çıkan "Nick Shadow"a uyarak, evlenmeyi düşündüğü "Anne Trulove"ı terk eder ve Londra'ya gönül eğlendirmeye gider. Üç kağıtçı "Shadow" yüzünden başına gelmedik olay kalmayan Tom'un hikayesi, Londra'daki bir akıl hastanesinde son bulur.



Işık tasarımını Yakup Çartık'ın yaptığı "Hovardanın Sonu", Cumartesi günü izlenebilecek.