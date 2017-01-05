HotelsPro'ya yeni Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya Bölge Direktörü



Dünyanın önde gelen seyahat ve konaklama ürünü tedarikçilerinden MetGlobal şirketler grubunun, seyahat sektörü profesyonellerine teknoloji ve rezervasyon çözümleri sunan markası HotelsPro'da, Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya Bölgesi Bölgesel Direktörlüğü'ne Alaeddin Jebrini Erkan getirildi. İş geliştirme, seyahat yönetimi, turizm yönetimi, online seyahat, takım yönetimi, stratejik planlama ve uluslararası satış konusunda uzman olan Erkan, HotelsPro'nun Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya ülkelerindeki operasyonlarından sorumlu olacak.

Profesyonel kariyerine 1992 yılında İstanbul'da kurduğu Emirates Tours'da başlayan ve 2001 yılına kadar burada Yönetici Ortak olarak görevini sürdüren Erkan, ardından Los Angeles'a taşınarak Elbiali Grubu'nda Satış Direktörü olarak görev yaptı. ABD'deki görev süresinin ardından, 2006'da Dubai'de yer alan Avionics Travel&Tourism'e CEO unvanıyla transfer oldu. Bu görevinin ardından Dubai World adlı yatırım yönetimi şirketinde Kıdemli Seyahat Yöneticisi olarak çalıştı. 2009'da Birleşik Arap Emirlikleri menşeli Al Nasr International'da İş Geliştirme Direktörü olarak görev almaya başladı. Bu görevinden sonra Dubai Link Travel&Tours adlı şirkette Genel Müdür olarak görev yaptı. 2016'da HotelsPro'nun bünyesine katılan Erkan, HotelsPro'nun Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya Bölge Direktörü olarak görev yapacak.

Alaeddin Jebrini Erkan'ın bünyelerine katılmasıyla ilgili açıklamada bulunan HotelsPro Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan: "Orta Doğu'nun en güçlü markalarında turizm alanında yöneticilik yaparak önemli başarılara imza atan Alaeddin Jebrini Erkan'ın HotelsPro ailesine katılmasından mutluluk duyduk. Hali hazırda dünyanın sayılı seyahat toptancılarından biri olan HotelsPro'nun Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile Asya ülkelerindeki hedeflerine, Alaeddin Jebrini Erkan'ın katkılarıyla daha da hızlı ulaşacağına inanıyoruz." dedi.