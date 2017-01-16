Hotelequipment Fuarı Antalya'da Açılacak

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenen, 28. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (HotelEquipment) 18 Ocak'ta açılacak.



ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, yazılı açıklamasında, ortak paydaşlar Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) iş birliği ve katkılarıyla düzenlenecek HotelEquipment Fuarının Antalya Expo Center'de açılacağını bildirdi.



Özer, bu sene teması deniz olan Hotel Design Show ve 5. Uluslararası HOTED Housekeeping Olimpiyatları gibi uluslararası platformlarda ses getirecek etkinliklere de fuarın ev sahipliği yapılacağını belirtti.



Fuarda yeni iş birliklerinin yanı sıra rekor ziyaretçi katılımının beklendiğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:



"ANFAŞ HotelEquipment Fuarı ve konferansları, Antalya'da her sene olduğu gibi bu sene de otel ve restoran sahiplerinden yöneticilerine, pasta şeflerinden satın alma müdürleri, barmen ve baristalara kadar 20 binden fazla sektör profesyonelini bir araya getirecek. Etkinliğin amacı en geniş network ağını oluşturmak ve katılımcılarına daha fazla iş yapma imkanı sunmak. Otel ve konaklama sektörünün profesyonelleri, proje ve taahhüt firmaları, mimarlar, restoran işletmecileri ve kafe-pastane işletmecilerini 40 bin metrekare kapalı alanda bir araya getirecek olan fuar, eş zamanlı düzenlenecek kongre, konferans, panel ve seminerler sayesinde sektör duayenlerini, akademisyenleri, kamu sektörünü ve özel sektörü de tek bir çatı altında buluşturmuş olacak."



Özer, fuara yerli katılımcıların yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Irak, İran, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, KKTC, Makedonya, Mısır, Nijerya, Rusya, Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 ülkeden katılım olacağını bildirdi.



Fuar, 21 Ocak'ta sona erecek.