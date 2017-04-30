Hotamış Depolaması ile Göçmen Kuşlar Yuvaya Dönecek

Konya Çumra Projesi kapsamında inşa edilen, dünyanın en büyük yapay gölleri arasında yer alan Hotamış Depolamasında iki kuş adacağı da bulunacak, böylece göçmen kuşların yuvalarına dönmesi sağlanacak.



Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında inşa edilen baraj, gölet ve içmesuyu tesisleriyle bir yandan içme, kullanma ve sulama suyu temin edilirken diğer yandan da yaban hayatı için çalışılıyor.



Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Konya Çumra Projesi kapsamında inşa edilen Hotamış Depolaması ile de 771 bin 100 dekar zirai araziye su temin edilirken, 100'den fazla kuş türünün de su ihtiyacı karşılanacak.



Konya-Çumra III. Merhale Projesi içerisinde yer alan projelerden biri olan Hotamış Depolaması Projesinin uygulama alanı, Çumra ilçe merkezinin 10 kilometre güneydoğusunda eski adı ile "Hotamış Sazlığı" üzerinde bulunuyor. Proje, Konya Kapalı Havzası ile Akdeniz Bölgesi'ndeki Göksu Havzası'nın yukarı kesimlerini içine alıyor.



Göksu Havzası suları, Beyşehir Gölü taşkınları, Çarşamba Çayı kış akımları ve sulamadan dönen drenaj suların toplanacağı Hotamış Depolaması'nda kaynaklar regüle edilerek kullanıma sunulacak.



Hotamış Depolaması 12 metre yüksekliği, yaklaşık 26 kilometre kret uzunluğu ve 580 milyon metreküp depolama hacmiyle dünyanın en büyük yapay göllerinden birisi olacak.



"Göçmen kuşlar eski yuvalarına kavuşturulacak"



Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu da konuyla ilgili değerlendirmesinde, Bakanlık olarak hem insan hem de yaban hayatını dikkate alarak proje geliştirdiklerini vurguladı.



Hotamış Depolaması ile 771 bin 100 dekar zirai arazinin sulanacağını belirten Eroğlu, "Depolama alanı içerisinde yapılan 85 bin metrekare ve 60 bin metrekare büyüklüğündeki iki kuş adacığı ile göçmen kuşlar eski yuvalarına kavuşturulacak." bilgisini verdi.