Hot Chip, İstanbul'daki Hayranlarıyla Buluştu





İngiltere'nin dünyaca ünlü indie ve alternatif dans müziği grubu Hot Chip, İstanbul'da sevenleriyle buluştu.



Beşiktaş'taki Joker No: 19 adlı mekanın dün gece gerçekleştirilen ikinci yıl partisine konuk olan Hot Chip, unutulmaz bir DJ-set performansı sergiledi. Gruptan Alexis Taylor ve Owen Clarke setin başına geçerken, ikili, albümlerindeki şarkıların yanı sıra remix yaptıkları parçaları da çaldı.



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Hot Chip'in performansından görüntüler



-Detaylar - İstanbul