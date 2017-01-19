Hot Chip, İstanbul'daki Hayranlarıyla Buluştu

İngiltere'nin dünyaca ünlü indie ve alternatif dans müziği grubu Hot Chip, İstanbul'da sevenleriyle buluştu.

Hot Chip, İstanbul'daki Hayranlarıyla Buluştu



İngiltere'nin dünyaca ünlü indie ve alternatif dans müziği grubu Hot Chip, İstanbul'da sevenleriyle buluştu.

Beşiktaş'taki Joker No: 19 adlı mekanın dün gece gerçekleştirilen ikinci yıl partisine konuk olan Hot Chip, unutulmaz bir DJ-set performansı sergiledi. Gruptan Alexis Taylor ve Owen Clarke setin başına geçerken, ikili, albümlerindeki şarkıların yanı sıra remix yaptıkları parçaları da çaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hot Chip'in performansından görüntüler

-Detaylar - İstanbul

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