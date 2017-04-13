AVCILAR'daki Çığlık Sanat Atölyesi oyuncularının sergilediği iki perdelik komedi 'HospitilHane' bu sezon 5'inci kez sahnelendi.



Çığlık Sanat Atölyesi sanatçıları, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde bu sezon geçen Kasım ayında ilk kez sahneledikleri 'HospitilHane'yi, Avcılar'da 2, yakındaki diğer ilçelerde de 2 kez sahneledi. Oyuna gösterilen ilgi üzerine özel bir hastanede cereyan eden olaylar ve sağlık sorunları mizahi dille yine Avcılar'da sahnelendi. Çığlık Sanat Atölyesi ve oyunun yazar- yönetmeni Cemal Uçarman, Avcılar'da sanat ve sanatçıya büyük önem verildiğini oyuna gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.



- İstanbul