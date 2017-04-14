Hospitadent'ten Ağız ve Diş Sağlığı Semineri

Hospitadent Diş Hastanesi tarafından düzenlenen "Ağız ve Diş Sağlığı Semirleri"nin ilki Mecidiyeköy şubesinde yapıldı.



Hospitadent'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ağız ve diş sağlığı hakkında halkı bilinçlendirmenin yanı sıra sağlığın ağızda başladığını, ağız ve diş bakımının tüm vücut sağlığını etkiyen çok önemli bir unsur olduğunu dile getirmek amacıyla hastanenin Mecidiyeköy şubesinde seminerlere başlandı.



Hospitadent Diş Hastanesi Mecidiyeköy Başhekimi Dt. Yiğit Emrah Kurt, seminerde, katılımcılara gömülü 20 yaş dişleri hakkında bilgi verirken, kısmen çıkmış 20 yaş dişlerinin dikkat edilmesi gereken ve sorun çıkaran dişler olduğunu vurguladı.



Yiğit Emrah Kurt, 20 yaş dişlerinin tam çıkamadıkları için öndeki dişe baskı yaparak çıkmaya çalıştıklarına işaret ederek, "20 yaş dişleri, üzerlerindeki diş eti parçası, zamanla arasına yemek artıklarının kaçması ve bakteri üremesi nedeniyle iltihaplanabilir, bunun sonucunda; ağrı, şişlik, apse ve çürük için uygun ortam oluşturabilir. Gömülü 20 yaş dişinin çekiminde; hekim, dişin pozisyonu, dişin bulunduğu dokular, komşu dişlere zarar verip vermemesi ve en önemlisi hekimin hasta menfaatlerini ön planda tutması önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Gömülü 20 yaş dişinin mutlaka ağız, çene ve diş cerrahı tarafından çekilmesi gerektiğinin altını çizen Kurt, ortamın sterilizasyonunun da önemli olduğunu ve hastalar tarafından dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.



Kurt, seminere katılım oranının çokluğunun kendisini memnun ettiğini ve seminerlerin devam edeceğini belirterek, bu sayede toplumda ağız ve diş sağlığı hakkında bilinç oluşturmayı amaç edindiklerini kaydetti.