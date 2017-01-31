Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Eşkar Açıklaması

Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi, Diş Hekimi Recep Eşkar, araştırmaları ve gözlemleri sonucunda diş hekimi fobisi yaşayan kişilerin yadsınamayacak kadar çok olduğunu gördüklerini bildirdi.



Hospitadent Diş Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eşkar, geçmişte diş hekimiyle yaşanan olumsuz tecrübeler ve çevreden aktarılan kötü deneyimlerin kişinin diş hekimi korkusu yaşamasına sebep olduğunu belirtti.



Araştırmaları ve gözlemleri sonucunda diş hekimi fobisi yaşayan kişilerin yadsınamayacak kadar çok olduğunu gördüklerini bildiren Eşkar, şunları kaydetti:



"Diş hekimi korkusu olan bireylerde, güven duyduğu bir hekim, doğru iletişim kurduğu sağlık ekibi ve hijyen esastır. Bunların yanında hastanın kaygılarının azalmasında çevresel faktörlerin de bir o kadar önemli olduğunu biliyoruz. Geçmişte yaşadığı olumsuz tecrübeler nedeniyle diş hekimi koltuğundan bile tedirgin olan, alet seslerinden rahatsızlık duyan hastaları tespit ettik.



Hastalarımızın diş tedavilerini alışılmışın çok dışında, hoş bir deneyime nasıl dönüştürebileceğimiz üzerine düşündük ve dünyada da örneklerine rastladığımız Dental Spa fikrini Türkiye'de hayata geçirdik. Dental Spa'da hasta daha önce hiç deneyimlemediği, alışılmış diş kliniği konseptinin dışında, ağız ve diş tedavilerini rahat, huzurlu ve konforlu bir ortamda, kişiye özel şekilde yapıyor. Hastamızı yeşillikler içinde, su seslerinin olduğu, dinlendirici bir müziğin olduğu Dental Spa bölümümüze alıyoruz. Tedavi öncesi masaj ve meyve aromalı oksijen suları ile rahatlatmasını sağladıktan sonra üç boyutlu ağız içi kamerası ile hastamızın konforunu bozmadan ölçü alımını sağlıyoruz. Ölçüsü alınan hastamızı tekrar Dental Spa bölümümüzde misafir ediyor ve bu bekleme süresini rahat ve konforlu bir şekilde geçirmesini sağlıyoruz."