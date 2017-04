Hoşlandığı Çocuğa Neden Kendisiyle Çıkması Gerektiğini Sunumla Anlattı

Amerika'da yaşayan Lizzy Fenton adındaki bir öğrenci, hoşlandığı erkeğe açılamayınca PowerPoint sunumu yaparak hislerini ifade etmeye karar vermiş ve kendisiyle neden ilişki yaşaması gerektiğini sunum halinde kendisine yollamış.



Minnesota Üniversitesi'nde öğrencilik hayatına devam eden ve aynı zamanda yarı zamanlı olarak çalışan Lizzy Fenton, okuduğu bölüm olan genetik ve hücre biyolojisinde iyi olsa da aşkın dilinde henüz yetkinlik kazanmamış gibi gözüküyor.









I just emailed this powerpoint to my crush Carter do you think it'll work : // pic.twitter.com/xHN1bYSdL6



— Lizzy Fenton (@LizzyFenton) March 27, 2017



Konu başlıkları halinde hazırladığı sunumda, kendisiyle neden çıkması gerektiğini anlatan Fenton, finansal durumunu ve kendisiyle ilgili çarpıcı özelliklerini anlattı.



Sunum, "Ailenin sana kız arkadaşın yok mu demesinden sıkıldın mı? Artık aramana gerek yok" diye başlıyor. Sonrasında ise kendini "Anne onayından geçirtebilecek kapasitede" biri olarak tanıtıp hoşlandığı çocuğun gönlünü kazanmaya çalışıyor.



Bir sonraki sayfada ise "Tek eşlilik sana göre değil mi?" sorusu soran ve kendince güzel bir çözüm geliştiren Fenton, "Üç farklı saç stilimle farklı kızlar olabiliyorum" diyerek hoşlandığı çocuğun kalbine giden yolda önemli bir adım atıyor.



Lizzy Fenton, daha sonra hoşlandığı çocuğa ekonomik bir yükten kurtarmak için kendi finansal durumunu da açıkladı. Her buluşmada kendisine yük olmayacağının altını çizen Fenton, böylelikle uyumlu bir kız olduğunu da göstermiş. Buna ek olarak çalıştığı saatlerin yoğunluğundan dolayı çok üzerine düşmeyeceğini de belirten Fenton, sunumunu başkalarının ağzından yazdığı alıntılarla bitirmiş. Miss America 2012 Güzeli, kendisi için "Telefonumun arka plan fotoğrafı Lizzy" açıklamalarında bulunmuş.



Hoşlandığı çocuk Carter Blochwitz ise sunumdan pek memnun değil gibi duruyor.