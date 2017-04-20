Hoşlandığı Çocuğa Neden Kendisiyle Çıkması Gerektiğini Sunumla Anlattı

Amerika'da yaşayan Lizzy Fenton adındaki bir öğrenci, hoşlandığı erkeğe açılamayınca PowerPoint sunumu yaparak hislerini ifade etmeye karar vermiş ve kendisiyle neden ilişki yaşaması gerektiğini sunum halinde kendisine yollamış.

Hoşlandığı Çocuğa Neden Kendisiyle Çıkması Gerektiğini Sunumla Anlattı

Amerika'da yaşayan Lizzy Fenton adındaki bir öğrenci, hoşlandığı erkeğe açılamayınca PowerPoint sunumu yaparak hislerini ifade etmeye karar vermiş ve kendisiyle neden ilişki yaşaması gerektiğini sunum halinde kendisine yollamış.

Minnesota Üniversitesi'nde öğrencilik hayatına devam eden ve aynı zamanda yarı zamanlı olarak çalışan Lizzy Fenton, okuduğu bölüm olan genetik ve hücre biyolojisinde iyi olsa da aşkın dilinde henüz yetkinlik kazanmamış gibi gözüküyor.

Kaynak: Ontrava.com

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