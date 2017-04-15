Hoşgörü Kenti"Nde Yumurtalar Paskalya İçin Boyandı

LALE KÖKLÜ / ERDAL TÜRKOĞLU - Hazreti İsa'nın ölümünün ardından dirildiğine inanılan gün olan Paskalya dolayısıyla, 3 semavi dine mensup insanların bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Hatay'daki Hristiyanları yumurta boyama telaşı sardı.



Hristiyanların en eski ve en önemli bayramları olarak bilinen Paskalya öncesi kentte yaşayan Hristiyanlar da hazırlıklarını hızlandırdı.



Paskalya'ya bir gün kala yumurta boyamaya ağırlık verilmesiyle evlerde birbirinden renkli görüntüler oluştu.



Kimi renklendirici boyalarla kimileri de üzerine konan maydanoz, nane veya yonca yapraklarıyla soğan kabuğu suyuna batırılan yumurtalar, yarın için hazır hale getirildi.



Hem el emeği olması hem de manevi bir değer taşıması açısından Paskalya'nın simgelerinden kabul edilen yumurtalar, başkalarına hediye edilerek geleneğin yaşatılması sağlanıyor.



Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Paskalya Bayramı öncesi evlerde bir takım hazırlıklar yapıldığını anlattı.



Bu hazırlıkların başında Paskalya'nın önemli bir simgesi olan yumurta boyama geleneği geldiğini ifade eden Hurigil, "Kilisemizdeki hazırlığın dışında evlerde de bir telaş vardır, yaklaşık bir hafta önce evlerde yemek ve kurabiye pişer. Bütün evlerde Paskalya yumurtası boyanır, genellikle kırmızı olur, çünkü kırmızı dirilişi simgeler. Her bir yumurtayı çatlattığımızda 'İsa dirildi' deriz." ifadesini kullandı.



Hurigil, Paskalya Bayramı'nın tüm dünyaya barış ve sükunet getirmesini de temenni etti.



Evlerdeki yumurta boyama telaşı



Evinde yumurta boyamak için sabahın erken saatlerinde yoğun bir mesai harcayan Lübnan asıllı Türk vatandaşı Takla Suadioğlu (71) ise kasalar dolusu yumurtayı haşladığını anlattı.



Haşlanan yumurtaları renklendiricilerle boyadığını ve evinin her tarafını yumurta sembolleriyle süslediğini aktaran Suadioğlu, "Yumurta bizim inancımıza göre yeni bir hayat demektir. İsa Mesih öldü, 3 gün sonra dirildi. Yumurtadan da civciv çıkıyor diye o da bizim için dirilme anlamına geliyor." dedi.



Takla Suadioğlu, 300 adet yumurta boyadığını, Paskalya sabahı gelen misafirlere yumurtalarını ikram ettiğini dile getirdi.



Evini renkli yumurtalarla süsleyen Merry Hüseyinoğlu (52) ise Paskalya haftası tüm Hristiyanların evlerinde büyük bir şenlik yaşandığını söyledi.



Bayram telaşının en güzelinin yumurta boyamak olduğunu anlatan Hüseyinoğlu, "Hummalı bir uğraş sonrasında yumurtalarımızı rengarenk yapıp, bayram sabahına hazır ederiz. Evlerdeki bütün biblolar, süslemeler bir hafta boyunca yumurtalarla kaplı olur. Antakya'daki Hristiyanların evi civciv ve yumurtalara dönüşür." diye konuştu.