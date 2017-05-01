Hoşgeldin Boyacı" Biga'da Sahnelendi

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner'in rol aldığı "Hoşgeldin Boyacı" adlı oyun Biga'da sahnelendi.



İnsanların birbirine ihtiyacı olduğunda sınıf ayrımının nasıl ortadan kalktığını baştan sona komediyle anlatan oyun, Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner'in performansıyla Biga'da sevenleriyle buluştu.



Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen Donald Churchill'in yazdığı Füsun Günersel'in Türkçe'ye çevirdiği oyunda, yasak ilişki yaşadığı sevgilisi ile tatilden yeni dönen Marcia, tadilat ve boya işleri yarım kalmış evine geldiğinde önce değişen boyacıyla, ardından sevgilisinin karısıyla karşılaşınca üçünü bekleyen sürpriz ve hareketli günü tiyatro sahnesine taşınıyor.



Yönetmenliğini Arif Akkaya'nın yaptığı oyun izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatırken, insanların birbirine ihtiyacı olduğunda sınıf ayrımının nasıl ortadan kalktığını gözler önüne seriyor.