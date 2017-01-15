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Hoşgeldin Boyacı

Hoşgeldin Boyacı

Erdal Özyağcılar uzun bir aradan sonra Donald Churchill'in yazdığı ve Füsun Günersel'in dilimize çevirdiği "Hoşgeldin Boyacı" ile yeniden sahnede.

Hoşgeldin Boyacı

Erdal Özyağcılar uzun bir aradan sonra Donald Churchill'in yazdığı ve Füsun Günersel'in dilimize çevirdiği "Hoşgeldin Boyacı" ile yeniden sahnede...

Yazan: Donald Churchill 

Yöneten: Arif Akkaya 

Çeviren: Füsun Günersel 

Dekor: Arif Akkaya, Sırrı Topraktepe 

Kostüm: Feyza Zeybek

Oyuncular Marcia: Berna Laçin  

Walter: Erdal Özyağcılar 

Jane: Gözde Çetiner

Walter, hayatı boyunca aktör olma hayalleri kurarken para kazanmak adına boyacılığa başlamıştır. Bir gün bir evi boyarken birden Marcia ile karşılaşır, üzerine kapı çalınır; gelen kocası tarafından aldatılan Jane'dir.

Kaynak: Etkinlik.io

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