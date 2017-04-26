Hoş Geldin Boyacı

Erdal Özyağcılar uzun bir aradan sonra Donald Churchill'in yazdığı ve Füsun Günersel'in dilimize çevirdiği "Hoşgeldin Boyacı" ile izleyicisiyle buluşuyor.

Hoş Geldin Boyacı

Erdal Özyağcılar uzun bir aradan sonra Donald Churchill'in yazdığı ve Füsun Günersel'in dilimize çevirdiği "Hoşgeldin Boyacı" ile izleyicisiyle buluşuyor.

Yazan: Donald Churchill 

Yöneten: Arif Akkaya 

Çeviren: Füsun Günersel 

Dekor: Arif Akkaya, Sırrı Topraktepe 

Kostüm: Feyza Zeybek

Oyuncular Marcia: Berna Laçin  

Walter: Erdal Özyağcılar 

Jane: Gözde Çetiner

Walter, hayatı boyunca aktör olma hayalleri kurarken para kazanmak adına boyacılığa başlamıştır. Bir gün bir evi boyarken birden Marcia ile karşılaşır, üzerine kapı çalınır; gelen kocası tarafından aldatılan Jane'dir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Trump Towers

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Hoş geldin Boyacı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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