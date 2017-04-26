Hoş Geldin Boyacı
Erdal Özyağcılar uzun bir aradan sonra Donald Churchill'in yazdığı ve Füsun Günersel'in dilimize çevirdiği "Hoşgeldin Boyacı" ile izleyicisiyle buluşuyor.
Erdal Özyağcılar uzun bir aradan sonra Donald Churchill'in yazdığı ve Füsun Günersel'in dilimize çevirdiği "Hoşgeldin Boyacı" ile izleyicisiyle buluşuyor.
Yazan: Donald Churchill
Yöneten: Arif Akkaya
Çeviren: Füsun Günersel
Dekor: Arif Akkaya, Sırrı Topraktepe
Kostüm: Feyza Zeybek
Oyuncular Marcia: Berna Laçin
Walter: Erdal Özyağcılar
Jane: Gözde Çetiner
Walter, hayatı boyunca aktör olma hayalleri kurarken para kazanmak adına boyacılığa başlamıştır. Bir gün bir evi boyarken birden Marcia ile karşılaşır, üzerine kapı çalınır; gelen kocası tarafından aldatılan Jane'dir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : Trump Towers
Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Hoş geldin Boyacı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır