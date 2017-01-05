Erdal Özyağcılar uzun bir aradan sonra Donald Churchill'in yazdığı ve Füsun Günersel'in dilimize çevirdiği "Hoş Geldin Boyacı" ile yeniden sahnede...



Yazan: Donald Churchill



Yöneten: Arif Akkaya



Çeviren: Füsun Günersel



Dekor: Arif Akkaya, Sırrı Topraktepe



Kostüm: Feyza Zeybek



Oyuncular Marcia: Berna Laçin



Walter: Erdal Özyağcılar



Jane: Gözde Çetiner



Walter, hayatı boyunca aktör olma hayalleri kurarken para kazanmak adına boyacılığa başlamıştır. Bir gün bir evi boyarken birden Marcia ile karşılaşır, üzerine kapı çalınır; gelen kocası tarafından aldatılan Jane'dir.