Erdal Özyağcılar uzun bir aradan sonra Donald Churchill'in yazdığı ve Füsun Günersel'in dilimize çevirdiği "Hoş Geldin Boyacı" ile yeniden sahnede...
Yazan: Donald Churchill
Yöneten: Arif Akkaya
Çeviren: Füsun Günersel
Dekor: Arif Akkaya, Sırrı Topraktepe
Kostüm: Feyza Zeybek
Oyuncular Marcia: Berna Laçin
Walter: Erdal Özyağcılar
Jane: Gözde Çetiner
Walter, hayatı boyunca aktör olma hayalleri kurarken para kazanmak adına boyacılığa başlamıştır. Bir gün bir evi boyarken birden Marcia ile karşılaşır, üzerine kapı çalınır; gelen kocası tarafından aldatılan Jane'dir.
Kaynak: Etkinlik.io