Hoş Geldin Bebek" ile Ailelerin Mutlulukları Paylaşılıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği "Hoş Geldin Bebek" projesi ile ailelerin mutlulukları paylaşılıyor.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın da katıldığı bebek ziyaretlerinde Halil-Gülay Çolak ve Tayfun-Elçin Akbaş çiftinin mutluluklarına ortak olundu. Öncelikle Ömerağa Mahallesi'nde Halil ve Gülay Çolak çiftinin evlerine konuk olan Başkan Ataç, Kaan Efe bebek için aileyi tebrik etti. Ardından Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Tayfun ve Elçin Akbaş çiftini ziyaret eden Ataç, bebekleri Baran'a "Hoş Geldin" dedi. Başkan Ataç, "En büyük mutluluğumuz, bebeklerimizi, annelerini sağlıklı görmek. Gelecekleri güzel olsun, ülkeye hayırlı evlatlar olsunlar, sağlıklı bir şekilde büyüsünler" diyerek duygularını dile getirdi. - ESKİŞEHİR