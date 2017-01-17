Horozköy'e Çok Amaçlı Spor Salonu Müjdesi

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Futsal Yıldızlar Şampiyonasında Manisa birincisi olan Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu sporcularını ağırladı.



Futsal Yıldızlar Şampiyonasında birinci olan Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu sporcuları Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Ziyarette Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Spor Müdürü Ahmet Sak, Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu Müdürü Erhan Kıy, Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu sporcuları ve hocaları hazır bulundu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kendisine Futsal birincilik kupasını hediye eden sporcuları tebrik etti.



Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu okul yönetimi ve sporcuları son yıllarda hızla yayılan futsal sporunun turnuvasında kazandıkları kupa ile beraber bizlere ziyarette bulundu. Salon futbolunda bu çocuklarımız Manisa'nın birincisi oldular. Kardeşlerimiz maşallah pırıl pırıl. Belediye yönetimi olarak bütün arkadaşlarımızı destekliyoruz. Bu kardeşlerimize malzeme, servis ve kalıcı tesisler yapmak amacıyla çalışmalarda bulunuyoruz. Sporcularımızın her zaman yanlarındayız. Horozköy Çamlık Projemiz içerisinde bir halı saha projemiz var. Birde onun yan tarafında Çok Amaçlı Kapalı Salon projemiz var. Henüz orasının ihalesini yapmadık. İnşallah yakın zamanda ihalesini yapacağız. O bölgede okuyan çocuklarımızın faydalanabileceği uygun bir salonu vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız"dedi.



Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu Okul Müdürü Erhan Kıy ve hocalar ise öğrencilere sahip çıktığı ve kendilerine her konuda destekte bulunduğu için Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA