Horoz İçin Seferber Oldular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen horoz için AKUT Bodrum ekibi seferber oldu.



AKUT'a gelen kuyuya horoz düşmesi ihbarı üzerine 6 kişilik ekip operasyona çıktı. Bitez Mahallesi Mandalin Sokakta ikamet eden 65 yaşındaki Berrin Yavaş'a ait yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki içinde 6 metre su bulunan kuyuya düşen horoz, ip teknikleri ve kepçe yardımıyla kurtarıldı. AKUT ekipleri su dolu kuyudan çıkan horozu sahibine teslim etti. - MUĞLA