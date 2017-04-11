Horoz İçin Seferber Oldular
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen horoz için AKUT Bodrum ekibi seferber oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen horoz için AKUT Bodrum ekibi seferber oldu.
AKUT'a gelen kuyuya horoz düşmesi ihbarı üzerine 6 kişilik ekip operasyona çıktı. Bitez Mahallesi Mandalin Sokakta ikamet eden 65 yaşındaki Berrin Yavaş'a ait yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki içinde 6 metre su bulunan kuyuya düşen horoz, ip teknikleri ve kepçe yardımıyla kurtarıldı. AKUT ekipleri su dolu kuyudan çıkan horozu sahibine teslim etti. - MUĞLA
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