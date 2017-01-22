Horoz Dövüşüne Jandarma Baskını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde "horoz dövüşü" yapılarak bahis oynandığı iddiaları üzerine jandarma tarafından baskın düzenlendi.



Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu jandarma ekipleri bir adreste horoz dövüşü yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler Türkoğlu ilçesi Beyoğlu mevkiinde bulunan bir mekanda bahisle horoz dövüşü yaptığını tespit etti ve operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama, hayvanlara kötü muamele ve eziyet" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılara 21 bin TL para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen 14 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ