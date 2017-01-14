Horoz Dövüştürenlere Ceza Yağdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir kahvehanede horoz dövüştürdüğü belirlenen 3 kişiye yaklaşık 40 bin lira para cezası verildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir kahvehanede horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, durumu polise haber verdi. Polisle birlikte söz konusu adrese giden ekipler, kahvehanenin arka kısmındaki gizli bölmede dövüş kafesi ve 15 horoz buldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 kişiye Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten toplam 39 bin 765 lira para cezası kesilirken horozlara ise görevliler tarafından el konuldu.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA