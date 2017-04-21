Horon Oynayarak Fenerium'a Girmek Istediler
İstanbul'da bir alışveriş merkezinde bulunan Fenerium mağazasına horon oynayarak girmek isteyen bir grup Trabzonsporlu taraftar, güvenlik engeli ile karşılaştı.
İstanbul'da bir alışveriş merkezinde bulunan Fenerium mağazasına horon oynayarak girmek isteyen bir grup Trabzonsporlu taraftar, güvenlik engeli ile karşılaştı. Bordo-mavili taraftarlar, önceki gün aynı yerde açılışı olan TS Club mağazasının açılışı için gittikleri alışveriş merkezinde horon oynarken, horon başı bir anda Fenerbahçe Kulübü'nün ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazasından içeri girdi. O anda AVM güvenlik görevlileri ve mağaza çalışanları büyük panik yaşarken, taraftarlar mağazadan çıkartıldı. Mağazadan çıkartılan grup, "Bize her yer Trabzon" sloganları atarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefon kameraları ile kaydedildi.
(İHA)