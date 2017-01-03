Horizon, Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.



"1981 yılı, KEOPS olarak çıktığımız yolculuğumuza 2015 yılı itibariyle Horizon olarak devam ediyoruz.



35 yıllık serüven hep rock dolu, barış ve sevgi ile harmanlanmış. Nesiller değişti, özlem aynı kaldı. 35 yıldan arta kalan Vartkes Keşiş, yeni katılımları ile aileye dahil olanlar Rewşan Çeliker, Erdinç Ayar, Gökhan Tunca… Nerede kalmıştık?"



Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin" eklenmesi gerekmektedir.