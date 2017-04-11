Horasan Doğalgaza Kavuşuyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde beklenen oldu ve Başkan Aydın o adımı attı.



Erzurum'un Horasan ilçesini sıcak günler bekliyor. Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, ilçede doğalgaz kullanımını mümkün hale getirecek adımı sonunda attı. Palen Doğalgaz yetkilileriyle bir araya gelen Aydın, doğalgaz dağıtım istasyonunun kurulacağı yeri bile belirledi. Başkan Aydın, "Allah kısmet ederse bu yılın sonunda ilçemizde doğalgaz kullanımına başlayacağız" dedi.



Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, ilçeye doğalgaz müjdesini verdi. Horasan'da doğalgaz kullanımını mümkün hale getirecek altyapı için bir süredir çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Aydın, Palen Doğalgaz Genel Müdürü Tamer Sönmez'le bir araya geldi. Teknik Operasyon Yöneticisi Bekir Gül'ün de katıldığı bir toplantıyla Horasan'daki altyapıyı müzakere eden Başkan Aydın, doğalgaz dağıtım istasyonunun kurulacağı yeri de belirledi. Palen Doğalgaz Genel Müdürü Sönmez'le yoğun bir mesai yapan Başkan Aydın, varılan uzlaşma neticesinde Horasan halkına müjdeyi verdi. Başkan Aydın, "Üzerinde bir süredir yürüttüğümüz çalışmaları nihayet sonuçlandırdık. Allah kısmet ederse bu yılın sonuna doğru ilçemizde doğalgaz kullanımına geçiliyor. İlçe halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ERZURUM