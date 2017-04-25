Horasan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Erzurum’un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erzurum - Ağrı Karayolu Horasan yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kuru bakliyat yüklü 44 PU 027 plakalı minibüs şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM