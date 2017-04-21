Horasan'da Temsili Belediye Başkanı Muhammed Yasin Lal, Makam Koltuğuna Oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, başkanlık makamını Muhammed Yasin Lal'a bıraktı.



Her yıl 23 Nisan'da kamu kurum ve kuruluşlarında mülki ve idari amirler makamlarını minik öğrencilere bırakırken, geleceğin idarecisi, yöneticisi çocuklar temsili olarak bir günlüğüne makamları emanet alarak yönetimde bulundu.



Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, makamını 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Kazım Karabekir İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Lal'a teslim etti. Okul Müdürü İbrahim Meydan'ın da bulunduğu programda Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, bu günün gençlerinin çocuklarının, yarının yöneticisi,bilimcisi, idarecisi belki doktor ve belediye başkanı olacağını dile getirerek, Muhammed Yasin Lal'ın Belediye Başkanı olma hedefinin güzel bir hedef olduğunu milletine hizmet etme arzusunun olduğunu kaydetti. Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın,"Eğitim küçük yaşlarda ailede başlayıp okullarda devam ediyor. Öğrencimizin hedefi millete hizmet etmek Hedefi yüksek tutmak sadece başkanlıkta değil, eğitim hayatında olsun, ticari ve kültürel alanlarda olsun, hayatın her alanında en iyiyi başarma isteği her zaman önemli .Çocuklara şefkat ve merhametle yaklaşılması ve onların görüşlerine değer verilmesi gerekli" dedi. Horasan Belediyesi Başkanlık makamını devralan Muhammed Yasin Lal'a, birim müdürlerini arayarak okullarındaki bazı istek ve taleplerini yerine getirilmesi talimatı verdi. Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın Muhammed Yasin Lal'a eğitim öğretim hayatında başarılar dileyerek kendisine ve beraberindeki okul müdürüne günün anısına hediye verdi. - ERZURUM