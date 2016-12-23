Hopi'lilere Sinema Bileti "5 Paracık"

Alışverişin app'i Hopi, sinemaseverler için yeni bir fırsat sunuyor.



Hopi'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Hopi'liler, Cinemaximum'da bir sinema biletine 5 paracık karşılığında sahip olabilecek. Hopililer, istedikleri Cinemaximum salonunda istedikleri zaman biletlerini kullanabilecek.



Üyelerine, 85 üye markasıyla 360 derece alışveriş deneyimi sunan Hopi, vizyondaki filmleri yakından takip etme fırsatı sunuyor.