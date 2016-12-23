Alışverişin app'i Hopi, sinemaseverler için yeni bir fırsat sunuyor.
Hopi'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Hopi'liler, Cinemaximum'da bir sinema biletine 5 paracık karşılığında sahip olabilecek. Hopililer, istedikleri Cinemaximum salonunda istedikleri zaman biletlerini kullanabilecek.
Üyelerine, 85 üye markasıyla 360 derece alışveriş deneyimi sunan Hopi, vizyondaki filmleri yakından takip etme fırsatı sunuyor.
Hopi'lilere Sinema Bileti "5 Paracık"
Alışverişin app'i Hopi, sinemaseverler için yeni bir fırsat sunuyor.
Alışverişin app'i Hopi, sinemaseverler için yeni bir fırsat sunuyor.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads