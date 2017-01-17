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Hopi'den Kışa Özel Kampanya
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Hopi'den Kışa Özel Kampanya

Hopi, yarıyıl tatil döneminde üyelerine özel kış kampanyası düzenliyor.

Hopi'den Kışa Özel Kampanya

Hopi, yarıyıl tatil döneminde üyelerine özel kış kampanyası düzenliyor.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, Avis, BP, Etstur, Kahve Dünyası, Interpsport, Babil.com, Jungle Istanbul, Atlasglobal, Setur-Duty Free, Boyner, YKM, Morhipo, Cinemaximum, Beymen Club, Secure Drive ve Benetton'da Hopi kullanıcılarına kışa özel sürprizler olacak.

Üyelerin bol bol Paracık kazanma ve Paracıklarını katlayarak harcama fırsatı bulacağı kampanya 31 Ocak tarihine kadar sürecek.

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