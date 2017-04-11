Hopa'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

Hopa ilçesinde gümrük kaçağı 5 bin 395 paket sigara ile 27 şişe içki ele geçirildi.





Artvin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önleme amacıyla yapılan uygulamalarda, Hopa ilçesinde umuma açık iş yerlerinde ve yol kontrol noktalarında uygulama yapıldığı belirtildi.



Uygulamalarda yapılan aramalarda, 5 bin 395 paket sigara ile 27 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.



Kaçak sigara ve içkilere el konulduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.