Hopa'da "Halep'te Çocuk Olmak" Konulu Sergi

Hopa ilçesinde, "Halep'te Çocuk Olmak" konulu fotoğraf ve resim sergisi açıldı.



Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesinde, okul aile birliğinin katkılarıyla düzenlenen serginin açılışına, ilçe Kaymakamı Ferit Görükmez, ilçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Döne ve Okul Müdürü Ali Akcan ile öğrenciler ve veliler katıldı.



Kaymakam Görükmez, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Halep'te ve bütün dünyada çocuklar ölmesin, insanlık ölmesin, biz bütün dünya için huzur ve refah istiyoruz. Halep'teki kardeşlerimize sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.



Sergiyi gezerek öğrencilerin hazırladığı eserleri dikkatle inceleyen Görükmez, sergiye katılan davetlilere ve sergideki ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen tüm personel ve öğrencilere de teşekkür etti.