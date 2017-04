Hopa Bebeği" Kanada Yolcusu

BAYRAM SARAYOĞLU - Artvin'in Hopa ilçesinde tığ örücülüğü kursuna katılan kadınların "amigurumi" adı verilen teknikle ürettikleri yöresel kıyafetli "Hopa bebekleri" ilgi görüyor.



Kaymakamlık, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Hopa Belediye Başkanlığının organizasyonuyla 2016 yılında açılan tığ örücülüğü kursuna katılan kadınlar, "amigurumi" örgü tekniğiyle yöresel "Hopa bebekleri" üretiyor.



Bebeklere atölyelerde diktikleri yöresel kıyafetleri giydiren kursiyerler, her bir satıştan 50 ile 70 lira arasında gelir elde ediyor.



Hopa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce açtıkları kursa, çoğunluğu ev hanımı 100 kadının katıldığını ifade etti. Yüce, kadınları ekonomik hayatın bir parçası haline getirebilmeyi amaçladıklarını belirtti.



Kursa yoğun ilgi



Kursa yoğun ilgi olduğunu ifade eden Yüce, "Kursumuz üretime ve el becerilerine yönelik olduğundan ilk yıl kursumuza 40 ev hanımı katıldı. Her geçen gün kursumuza ilgi artarak devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının hem boş vakitlerini değerlendirebilmek hem de aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kursumuza yoğun talep var." diye konuştu.



Kurs öğretmeni Seyhan Altunsoy da kursta ev hanımlarına tığ ve iplikle dolgu oyuncak bebek yapmayı öğretmeye çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:



"Bayanlarımız kursumuza ilk başlarda hobi olarak başladılar. Zamanla bebek örmeyi öğrendiler ve ürettikleri bebeklerin satışından para kazanmaya başladılar. Evdeki boş zamanlarını değerlendirmek ve hobi olarak başladıkları kursumuza ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Kursiyerlerimiz son derece memnun çünkü hem bir şey üretmiş hem de bütçelerine katkı sağlayacak olmanın sevinci içindeler."



Altunsoy, kursa katılan kadınların tamamının yöresel oyuncak bebek, çizgi film ve masal karakterleri üretimine başladığını ifade ederek, "Yöremize özgü Temel, Fadime, tulum sanatçısı figürleri başta olmak üzere çeşitli meslek gruplarına yönelik bebekler ürettik. Ayrıca çocuklarımıza yönelik olarak organik oyuncakların dışında çizgi film ve masal karakterlerinin oyuncuklarını üretiyoruz. Her kesimden ürünlerimize yoğun talepler alıyoruz. Bir kursiyerimiz üç günde bir bebek üretebiliyor." dedi.



-Bebekler Kanada yolcusu



Türkiye'nin çeşitli illeri başta olmak üzere Kanada'dan da sipariş aldıklarını belirten Altunsoy, şunları söyledi:



"Özellikle internet üzerinden ülkemizin her yerinden siparişler alıyoruz. Geçen hafta Kanada'dan sipariş aldık. Kanada'ya ilk etapta yöresel oyuncak bebeklerimizi satacağız. Kursiyerlerimiz bu talep üzerine çalışmalarına büyük bir hevesle ve yoğun bir çalışma temposu ile devam ediyorlar. Bu sipariş bizleri gururlandırdı. Amacımız özellikle ev hanımlarına meslek öğreterek aile bütçelerine katkı sunmalarına yardımcı olmaktır. Kurslarımız sayesinde bayanlarımız hem bir meslek öğreniyorlar hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de ilçemizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sunuyorlar."



Kursiyerler memnun



Kursiyerlerden ev hanımı Derya Karakurt Temel, geçen yıl boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla başladığı kursta hem meslek öğrendiğini hem de ürettiği bebekleri satarak çocuklarının eğitim masraflarını karşıladığını belirtti.



Ürettiği ürünleri kısa sürede satabildiğini ve özellikle internet üzerinden paylaştığı oyuncaklara büyük talep aldığını belirten Temel, "Gün geçtikçe kurs öğretmenimizin sayesinde kendimizi geliştiriyoruz ve ufkumuz açılıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ümran Bal (57), örgü makinesinden arta kalan ipleri değerlendirmek ve terapi amaçlı kursa katıldığını ifade etti.



Evinin mutfak masraflarını karşılıyor



Kursun en yaşlısı Aliye Demirbaş (60) da kursa iki yıl önce hobi olarak başladığını ve hevesle devam ettiğini söyledi.



Demirbaş, kursta torunlarına oyuncak bebek yaptığını, daha sonra gelen talepler üzerine seri üretime geçerek her meslek grubundan yöresel bebek ve çizgi film karakterleri yaparak onların satışından para kazandığını dile getirdi.



Ürettiği ürünleri satarak torunlarına okul harçlığı verdiğini aktaran Demirbaş, "Ürettiğimiz yöresel bebekleri belediyemizin tahsis ettiği iş yerinde satışa sunuyoruz. Yerli ve yabacı turistler bebeklerimizi satın alıyor. Hem eğleniyoruz hem de para kazanıyoruz. İki yıldır evimin mutfak masraflarını bu bebeklerin satışından çıkarmanın mutluluğunu yaşıyorum." sözlerine yer verdi.