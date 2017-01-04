Honor 6x Tanıtıldı!

Yeni akıllı telefonlarının tanıtımlarını genelde Mobil Dünya Kongresi'nde görsel de, CES 2017'de de bazı istisnalar olabiliyor. Huawei'nin markası Honor'un da yeni modeli Honor 6X, CES 2017 kapsamında basına tanıtıldı. Bütçe dostu olacağı iddiası taşıyan Honor 6X, 5.5 inç boyutunda Full HD ekran, güçlü bir işlemci ve metal tasarımıyla geliyor.



Huawei'nin Kirin 655 yonga setli işlemcisini taşıyan Honor 6X, 3GB RAM'le çalışıyor. Üstü kapalı yapılan bir açıklamaya göre telefonun 4 GB RAM kapasiteli modeli de, önümüzdeki dönemde raflarda yer alabilir.



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Honor 8'de bulunan çift kamera deneyimini Honor 6X'de de yakalamak mümkün olacak. Telefonda 12 MP ve 2 MP kameralar yer alıyor. Ön yüzdeyse 8 MP bir kamera var.



Depolama ve yazılım



Honor 6X'de 32 GB dahili hafıza yer alıyor. Ancak gerek işletim sistemi gerek yüklü gelen uygulamalar neticesinde kullanılabilir alan olarak geriye 21 GB kalıyor. Eğer bu alan yetersiz kalırsa, kullanıcılar 128 GB'a kadar microSD kart slotunu kullanabiliyorlar. Telefonda ayrıca 3340 mAh kapasitesinde bir batarya da yer alıyor.



Honor 6X, Android 6 işletim sistemiyle çalışıyor. Telefonda arabirim olaraksa Emotion UI 4.1 sürümü kullanılıyor. Android 7 için gelen iddia ise, telefonun Mart 2017'de gerekli güncellemeyi alacağı, Android 7'nin yanında Emotion UI 5 arayüzünün de geleceği yönünde.



Honor 6X, 4 Ocak itibariyle İngiltere'de satışa sunuldu. 10 Ocak'ta Amerika'da da satışta olacak olan telefonun fiyatı ise 249 Dolar olarak biçilmiş durumda.