Hong Kong'ta Bağımsızlık Yanlılarından Yürüyüş

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde binlerce kişi, kentteki Yasama Konseyi'nin 4 milletvekiline ilişkin yasal denetim başlatmasına tepki göstermek için gösteri düzenledi.



South China Morning Post'un haberine göre, Yasama Konseyi'nin Nathan Law Kwun-chung, Edward Yiu Chung-yim, Lau Siu-lai ve Leung Kwok-hung adlı milletvekillerinin mevcut yemin metnine uygun yemin etmediği gerekçesiyle haklarında yasal işlem başlatılmasına tepki gösteren binlerce kişi, olayı protesto için yürüyüş düzenlendi.



Güvenlik birimleri, gösteriye yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını öne sürerken, gösteri organizetörleri ise bu sayının 9 binden fazla olduğunu iddia etti.



Hong Kong'da bağımsızlık yanlısı milletvekilleri Yau Wai-Ching ve Leung Chung-hang'ın, 2 Kasım'daki yemin töreninde yemin metnine bağlı kalmaması ve Çin'e hakaret etmesi üzerine Yasama Konseyinde arbede çıkmış, arbedede 6 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.



Yau Wai-ching ve Leung Chung-hang'ın, 15 Kasım'da vekilliklerinin düşürülmesinin ardından 4 milletvekili için de yasal süreç başlatılmıştı.



Pekin yönetimi, 7 Kasım'da Hong Kong Temel Kanunu'nun 104. maddesine şerh düşmüş ve yemin metninde yer almayan kelimeleri kullanan vekillerin yeminin geçersiz sayılmasının ve Temel Kanun'da belirlenen kamu görevinden men edilmelerinin yolunu açmıştı.



Bu arada Çin'in, Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini ancak adayların Pekin yönetimine bağlı geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamasının ardından bölgede iki yıl önce yapılan "tam demokrasi" yanlısı gösteriler 3 aya yakın sürmüştü.



Hong Kong'un Çin'in iç meselesi olduğunun altını çizen Pekin yönetimi, özellikle de yabancı ülkelerin buna karışmaması uyarısında bulunarak Çin'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini her şekilde koruyacaklarını belirtiyor.



Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.