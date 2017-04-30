Hong Kong Mimarisindeki "Ejderha Boşlukları"

Hong Kong, batıl inançlarını mimarisine de taşıyor. Hong Kong'da bulunan binalara baktığınızda gözünüze çarpacak olan ilk şeylerden biri binaların ortasında bulunan delikler olacaktır.



Yüksek binaların ortasındaki boşlukların geçmişi ise çok eskilere dayanıyor. Binalarda bulunan boşlukların iki anlamı var: Ejderhalar ve Feng Shui. Çin inançlarına dayanan mimari akımdaki boşluklar, ejderhaların geçebilmesi için bırakılıyor.



Batıl inançlarını mimarisi ile birleştiren Hong Kong kültürü, ziyaretçilerinin de ilgisini çekiyor. Batı dünyası tarafından pek önemsenmeyen Feng Shui sanatı, Hong Kong kültürünün çok önemli ve ciddi bir parçası. Okullardan bankalara kadar birçok bina, Feng Shui akımına dikkat edilerek inşa ediliyor.