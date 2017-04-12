Hong Kong'lu kadının çantasını böyle çaldılar



İSTANBUL - Nişantaşı'nda Hong Kong'lu bir kadının çantasını çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Nişantaşı'nda bir kafede geçtiğimiz cumartesi saat 17.00 sıralarında yaşandı. Telefonla konuşarak kafeye giren bir hırsızın Hong Kong'lu bir kadının çantasını çalarak kayıplara karıştığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, bir şahsın telefonla konuşarak kafeye girdiği görülüyor. Telefonla konuşmaya devam eden hırsız bir süre kafenin içinde geziniyor. Ardından masalardan bir tanesine yaklaşan hırsız kimsenin dikkat etmediği bir anda masanın kenarında duran çantayı alarak kafeden çıkıyor.

Öte yandan çalınan çantanın içinde 3 tane telefon ve 1 tane bilgisayar olduğu öğrenildi.