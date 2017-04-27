Hong Kong'da 9 Aktivist Tutuksuz Yargılanacak

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, yasa dışı toplantı yapmak ve kamu düzenini bozmakla suçlanan 9 aktivistin tutuksuz yargılanacağı bildirildi.



South China Morning Post'un haberine göre, merkezi Pekin yönetiminin, Hong Kong temel kanunun milletvekilliği yeminine ilişkin maddesine şerh düşmesine karşı düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan 9 aktivist, kefaletle serbest bırakıldı.



Yasa dışı toplantı yapmak ve kamu düzenini bozmakla suçlanan 9 kişinin gelecek hafta Doğu Sulh ve Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.



Pekin yönetimi, 7 Kasım'da Hong Kong Temel Kanunu'nun 104. maddesine şerh düşmüş ve yemin metninde yer almayan kelimeleri kullanan vekillerin yeminin geçersiz sayılmasının ve Temel Kanun'da belirlenen kamu görevinden men edilmelerinin yolunu açmıştı.



Bağımsızlık yanlısı 4 milletvekili hakkında temel kanuna düşülen şerh sonrası başlatılan yasal denetim nedeniyle bağımsızlık yanlıları gösteri düzenlemişti.



Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.