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Honda'yı Civic Sırtladı
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Honda'yı Civic Sırtladı

Honda Türkiye Başkanı Tsumura, Türkiye satışların yüzde 80'ini Civic modelinin oluşturduğunu açıkladı.

Honda'yı Civic Sırtladı

Honda Türkiye Başkanı Tsumura, Türkiye satışların yüzde 80'ini Civic modelinin oluşturduğunu açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Honda