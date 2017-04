Honda'dan Autoshow Sürprizi: Nsx ve Type R

/p>





Honda Type R



Yeni Honda Type R, daha önceki Type R modelleri gibi spor otomobil geleneğine bağlı kalarak yüksek performanslı kompakt hatchback sınıfının en dinamik ve en hızlı otomobillerinden biri olmayı sürdürüyor.



Yeni Type R, yeni Honda Civic Hatchback modelinin teknik yapısından yararlanıyor. Kullanılan yüksek dayanımlı hafif alaşım malzemeler sayesinde yeni Type R"ın burulma direnci önceki nesil ile kıyaslandığında %38 oranında arttırıldı.



Motor gücünün tekerleklerde neden olduğu baskının direksiyona yansımanı azaltmak ve daha dinamik bir sürüş karakteri elde etmek üzere standart Civic Hatchback modelinin MacPherson tipi ön süspansiyonu geliştirilirken, yeni bağımsız arka süspansiyonun çapraz bağlantıları da güçlendirildi.



Birçok ödül alan önceki nesilde kullanılan 2,0 litrelik VTEC-TURBO benzinli motor yeni Type R"da da kullanılıyor. Elden geçirilen motor 320 BG güç ve 400 Nm tork üretiyor. Motor işletim sistemi gaz emirlerine daha çabuk cevap verecek ve daha dinamik bir sürüş sunacak şekilde yeniden programlandı. Motorun üretmiş olduğu güç altı vitesli manuel şanzıman üzerinden tekerleklere aktarılıyor.



Yüksek performanslı kullanımlar göz önüne alınarak aerodinamik açıdan da optimize edilen yeni Honda Type R"da hava akışını iyileştirmek üzere düz bir zemin, geniş hava girişleri, daha hafif çamurluklar ve havayı akıcı bir şekilde ileten tasarımıyla yeni spoyler olmak üzere önlem paketi devreye giriyor. Aerodinamik açıdan yere basma kuvvetiyle kaldırma kuvveti arasındaki ideal dengeyi tesis eden yeni Honda Type R yüksek hızlarda mükemmel bir rijitlik sergiliyor.



Yeni Type R için geliştirilen ve sürücüye kullanım şekline göre araç ayarlarını değiştirme imkanı sunan sürüş modları kullanım kolaylığını destekliyor. "Comfort", "Sport" ve "+R" olmak üzere üç farklı sürüş modu sunan sistem, seçilen sürüş moduna bağlı olarak amortisör sertliğini, direksiyon sertliğini ve gaz tepkilerini de değiştiriyor.



10. nesil Civic Hatchback ile birlikte Honda"nın İngiltere tesislerinde üretilecek olan yeni Honda Type R, 2017 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak.







Honda Civic Sedan RS



Honda 1997 yılından bu yana Gebze"de ürettiği Civic Sedan modelinin 10"uncu neslini de yine Gebze"de üretiyor ve iç pazarın yanı sıra yurtdışı pazarlarına Türkiye"den ihraç ediyor. Honda Civic Sedan, marka tarihinin en geniş kapsamlı tek model geliştirme programından yararlanıyor ve Honda"nın C segmentindeki ileriye dönük önemli bir adımını temsil ediyor.



Honda Civic Sedan silueti ile sportif karakterini gözler önüne seriyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında daha geniş, daha uzun ve daha alçak olan yeni Civic Sedan, kısa ön ve arka aks uzantılarıyla sportif bir duruş sergilerken gergin hatlar yüksek aerodinamik verimliliği destekliyor. Sert hatlara sahip agresif yüz ifadesi, şişkin ve belirgin çamurluk kuşakları ve köşeli tasarıma sahip hava girişleri yeni Civic Sedan"ın sportif karakterine vurgu yapıyor.



Yeni Honda Civic Sedan geliştirilirken atak ve dinamik bir karakter hedeflendi. Modern ve yenilikçi mühendislik çözümlerini bünyesinde barındıran yeni Civic Sedan hafif yapı, rijit gövde, düşük ağırlık merkezi ve son derece gelişmiş bir süspansiyon sistemi ile keyifli ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sunuyor.



Yeni daha geniş ve daha uzun platform, sınıf lideri iç mekan genişliğini beraberinde getiriyor. Tamamen yeni iç mekan, son derece düzenli bir mimari, yeni teknolojiler ve üst seviye kaliteli malzemelerle dikkat çekiyor. Alçak oturma pozisyonu sürücüye daha sportif bir his sağlarken, aynı zamanda otomobille daha iyi bir bağ kurmaya yardımcı oluyor. Yeni Civic Sedan ayrıca çok yönlü, pratik ve kullanışlı bir iç mekan ve bagaj alanıyla kompakt sınıfa yeni standart getiriyor. Bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect"in ikinci nesli Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle yolculukları keyfe dönüştürüyor.



Honda Civic Sedan iki farklı benzinli motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Başarısını kanıtlamış olan ve fabrika çıkışı LPG uyumlu olarak üretilen 125 BG güce ve 152 Nm torka sahip 1,6 litrelik benzinli motor dışında "Bugüne kadar üretilen en güçlü Civic Sedan" unvanına sahip olan 1,5 litrelik VTEC Turbo benzinli motor da kullanıcılara sunuluyor. "RS" takısı ile satışa sunulan bu motor 182 BG güç ve 220 Nm tork üretiyor. 1,6 litrelik motor manuel şanzıman dışında otomatik şanzıman alternatifiyle de satın alınabilirken RS versiyonu sadece CVT otomatik şanzımanla satışa sunuluyor.



Honda Civic Hatchback



10. nesil Honda Civic Hatchback, Honda"nın tek bir modeli kapsayan en geniş kapsamlı global ürün geliştirme programından yararlanıyor ve "herkes için bir otomobil, dünya için bir otomobil" felsefesini devam ettiriyor. Mühendisler yeni Civic Hatchback"i geliştirirken, en başından itibaren premium segment de dahil olmak üzere kompakt sınıfın en iyi otomobilini hedeflediler. Yeni Civic Hatchback; yol tutuş, direksiyon sistemi, gürültü seviyesi, titreşim seviyesi, rijitliği ve iç mekan kalitesiyle kompakt sınıfa yeni standartlar getiriyor. Hafif yapı prensibi ve üstün aerodinamik yapının da katkısıyla ortaya benzersiz bir sürüş deneyimi çıkıyor.



Düşük ağırlık merkezi ve rijit gövdeyle birlikte yeni süspansiyon sistemi Civic Hatchback"e üstün sürüş özellikleri kazandırıyor. Alçak oturma pozisyonu daha sportif bir sürüş hissini beraberinde getiriyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi üstün bir yol tutuş sağlarken ön ve arka aksta kullanılan hidrolik dolgulu burçlar titreşim ve sese karşı iyi bir izolasyon sağlıyor.



Yeni nesil Honda modellerine sadık bir tasarıma sahip olan yeni Civic Hatchback, güçlü ve dinamik siluetiyle sportif bir karakter ortaya koyuyor. Civic Hatchback tasarım detaylarıyla sınıfının en yüksek aerodinamik verimliliğine sahip otomobili olarak öne çıkıyor. Kısa ön ve arka aks uzantıları kadar uzun dingil mesafesi de dinamik bir görünümü beraberinde getirirken aynı zamanda geniş ve ferah bir yaşam alanı için zemin oluşturuyor.



Yeni Civic güçlü ve yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni VTEC Turbo benzinli motorla yollara çıkıyor. Dört silindirli 1,5 litrelik VTEC Turbo benzinli motor gerek güç, gerekse de tork anlamında olsun çok daha yüksek bir performans vaat ediyor. 182 BG güç ve 220 Nm tork üreten motor, gücünü CVT şanzıman üzerinden ön aksa aktarıyor.



Sınıfının en iyi gövde rijitliği ve sağlamlığını sunan Honda Civic bünyesinde barındırdığı aktif ve pasif güvenlik teknolojileriyle EuroNCAP çarpışma testinde göstermiş olduğu başarılı performansla sınıfının en güvenli otomobillerinden biri olduğunu da kanıtladı. Honda Civic Hatchback"te Çekiş Kontrol Sistemi ile birlikte çalışan Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA®) ve Lastik Basınç İkaz Sistemi (TPMS) gibi özelliklerin standart olarak sunulduğu yeni Honda Civic Hatchback"te ayrıca: Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSI), Çevre Görüş Sistemi (CTM) ve Çok Açılı Geri Görüş Kamerası gibi sürüş güvenliğini destekleyen ekipmanlar da sunuluyor.



Honda Jazz



Honda"nın küçük sınıf temsilcisi Jazz, B Segmentinin standartlarını daha yükseğe taşıyor. Honda"nın global B-Segmenti platformu üzerine yükselen Jazz, bir yandan ileri seviyede iç mekan genişliği ve kullanışlılığı sunarken, diğer yandan ise bünyesinde barındırdığı yeni teknolojilerle güvenlik ve konfor konularında B segmentine yeni standartlar getiriyor.



Güncel Honda modelleriyle ortak tasarım dilinin kullanıldığı Honda Jazz son derece geniş bir yaşam alanı sunuyor. Akıllıca tasarlanan yeni platform ve Magic Seats® koltuklar sayesinde yeni Honda Jazz sadece sınıf lideri bir iç mekan genişliği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ileri seviyede fonksiyonellik ve kullanışlılık vaat ediyor. Bu sayede kargo ve yolcu alanları kullanım amacına göre, üstelik son derece pratik bir şekilde dönüştürülebiliyor. 354 litrelik (VDA) bagaj arka koltukların katlanmasıyla 884 litreye kadar artıyor.



Geniş cam alanlar sadece daha ferah bir kabin sunmakla kalmıyor aynı zamanda sürücüye daha fazla görüş alanı sağlıyor. Dokunma hissi uyandıran kaliteli yumuşak malzemelerle bezenen iç mekan tasarımıyla görsel bir şölen sunuyor. Giriş seviyesi donanım paketinde sunulan orta konsola entegre 5 inçlik geniş bilgi ekranı, okunaklı yapısıyla sürücünün hayatını kolaylaştırırken donanım paketine bağlı olarak sunulan 7 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranlı Honda Connect bilgi ve eğlence sistemi de kullanıcıya eşsiz bir multimedya deneyimi yaşatıyor.



1,3 litrelik i-VTEC benzinli motor performans ile yakıt verimliliğini aynı potada eritiyor. 6.000 d/d"de 102 BG güç ve 5.000 d/d"de 123 Nm tork üreten motor, altı vitesli manuel şanzımanla veya opsiyonel olarak CVT otomatik şanzımanla satışa sunuluyor.



Tüm Honda modelleri gibi yeni Jazz da bir dizi aktif ve pasif güvenlik ekipmanlarıyla donatılıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri bünyesinde bir dizi gelişmiş güvenlik teknolojisini barındırıyor. Bu teknolojik güvenlik öğeleri kamera ve orta menzilli radarla çalışıyor ve Şehir içi Aktif Fren Sistemi, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ve Uzun Far Destek Sistemi gibi güvenlik ekipmanlarını içeriyor.



Honda HR-V



Honda HR-V bir SUV"un güçlü ve sağlam duruşu ile bir coupenin sportifliği ve dinamizmini bir araya getirerek görsel bir şölene imza atıyor. Sınıfının en geniş iç mekanını sunan Honda HR-V aynı zamanda MPV fonksiyonelliği sunuyor. Honda"nın global B segmenti platformu ve Magic Seats® isimli koltuk sistemi fonksiyonel ve çok yönlü bir kullanımı beraberinde getiriyor. Gerektiğinde ön koltuk sırtlıklarını da öne doğru katlayarak bagaj kapağından konsola kadar tamamen düz bir zemin elde etme imkanı olurken standart kullanımda 453 litre (VDA) olan bagaj, arka koltukların katlanmasıyla 1026 litreye kadar arttırılabiliyor.



Zengin konfor ve güvenlik ekipmanlarıyla yollara çıkan HR-V"de donanım seviyesine bağlı olarak; Şehiriçi Aktif Fren Sistemi, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ve Uzun Far Destek Sistemi olmak üzere gelişmiş sürüş destek sistemleri görev yapıyor.



Honda HR-V performanstan ödün vermeden tutumlu ve çevreci olunabileceğini gösteren biri benzinli ve diğeri dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle yollara çıkıyor. 1.5 i-VTEC 130 BG güç üretirken 1.6 i-DTEC ise 120 BG güç üretiyor. Her iki motor da 6 vitesli manuel şanzımanla kombine edilirken, 1.5 i-VTEC"te CVT otomatik şanzıman opsiyon olarak sunuluyor.



Honda CR-V



Satışa sunulduğu 1997 yılından bu yana 750.000 adetlik bir satışa imza atan Honda CR-V dünyanın en popüler kompakt SUV"u olarak haklı bir üne sahip. Dördüncü nesil Honda CR-V; tasarımı, dizel motoru, otomatik şanzımanı ve yenilenen teknolojileriyle selefinden devraldığı mirası sürdürüyor.



Honda CR-V, modern ve dinamik tasarımıyla görsel bir şölen sunarken LED gündüz farları ve LED stop lambaları bünyesinde barındırdığı teknolojiyi müjdeliyor. Honda CR-V, sadece dış tasarımıyla değil iç mekan tasarımıyla da modern teknolojinin gereklerini yerine getiriyor. 7 inçlik dokunmatik ekrana sahip Honda Connect bilgi ve eğlence sistemi kokpiti domine ederken CR-V"nin iç mekanı fonksiyonel ve kullanışlı bir yapı sunuyor. 60 mm ileri-geri hareket eden iki koltuğun arasındaki orta konsol ise yaşam alanının daha kullanışlı olmasını sağlıyor. Fonksiyonellik tek bir hareketle katlanan arka koltuklarla devam ediyor. Normal kullanımda 589 litre olan bagaj hacmi 60: 40 oranında iki parça halinde arka koltukların katlanmasıyla 1648 litreye kadar çıkıyor. Arka koltukların katlanmasıyla ortaya çıkan 1570 mm"lik yükleme uzunluğu ise iki adet dağ bisikletini taşıma imkanı sunuyor.



Honda CR-V 1,6 litre hacimli dört silindirli i-DTEC dizel motorla yollara çıkıyor. Bu motor 120 BG güç ve 350 Nm tork üretiyor. 100 km"de ortalama 4,9 litre yakıt tüketimine sahip olan motor kadar yeni otomatik şanzıman da övgüyü hak ediyor. 9 kademeli otomatik şanzıman kısa oranları sayesinde seri bir sürüş sunmakla kalmıyor, aynı zamanda düşük tüketim ve emisyon değerlerinin elde edilmesine önemli oranda katkı sağlıyor.



Zengin konfor ve güvenlik ekipmanlarıyla yollara çıkan CR-V; Şehiriçi Aktif Fren Sistemi, Çarpışma Uyarı Sistemi, Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi, Şerit Koruma Destek Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çevre Görüş Sistemi ve Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleyici gibi son derece kapsamlı güvenlik donanımlarıyla sürücü ve beraberindeki yolcuların sürüş güvenliğini tesis ediyor.