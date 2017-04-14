Honaz'da "Huzur 3" Operasyonu

Denizli'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen "Huzur 3" operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Kocabaş Mahallesi'nde "Huzur 3" operasyonu düzenledi.



Operasyon sonucu 3 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, uyuşturucu madde ticareti, kaçak sigara ve hırsızlık suçu işleyen 4 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, 12 gram esrar, bin 500 paket kaçak sigara, 2 av tüfeği ile çalıntı oldukları değerlendirilen 4 LCD televizyon, video kamera, matkap ve odun kesme makinesi ele geçirildi.