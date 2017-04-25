Honaz'da 'Chp' Logolu Balon Dağıtımı Tartışması
DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde geçen pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması sırasında CHP İl Kadın Kolları üyeleri tarafından çocuklara 'CHP' logolu balon dağıtmak istemesi gerginliğe yol açtı.
DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde geçen pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması sırasında CHP İl Kadın Kolları üyeleri tarafından çocuklara 'CHP' logolu balon dağıtmak istemesi gerginliğe yol açtı. CHP'liler AK Partili yöneticilerin ve zabıtaların kendilerine engel olduğunu söyledi.
Geçen pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle AK Partili Honaz Belediyesi'nce ilçe meydanında şenlik düzenlendi. Meydana gelen CHP İl Kadın Kolları üyeleri şenliğe katılan çocuklara 'CHP' logolu balon ve Türk bayrağı dağıtmak istedi. Ancak AK Partili yöneticileri ve zabıta ekipleri, CHP logolu balonların dağıtılmasına izin vermedi.
AK Parti Honaz İlçe Başkanı Zekeriya Akan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Honaz Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen çocuk şenliğinin yoğun bir katılımla ve neşe içinde devam ettiği sırada 'Hayır' logosunun yer aldığı araçla, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Sündüz Başsorgun ve CHP Honaz İlçe Başkanı Suat Nurkaya'nın da araların da olduğu bir grup CHP'li parti mensubu kişiler, şenlik bölgesine gelerek, çocuklara CHP amblemi bulunan balon dağıtma girişiminde bulunmuşlardır. CHP'li grubun bu tutum ve davranışları şenliğe katılan çocukları ve ailelerini huzursuz etmiştir. Honaz Belediyesi çalışanları ve AK Parti ilçe teşkilatımızın mensupları ile ilçe halkımızın sağduyulu yaklaşımı sayesinde CHP'nin logolu balon dağıtım girişimi engellenmiştir. CHP'ye mensup bazı yetkililerin sosyal medya ve bazı yayın kuruluşlarında AK Parti mensubu kişilerin kendilerini tartakladıklarına ilişkin dolaşan açıklamaları yalandan ibarettir" dedi.
CHP İl Başkanı Teoman Sancar ise kadınların hakaretlere maruz kaldıklarını belirterek, "CHP İl Kadın Kolları, çocuklara Türk bayrağı ve balon dağıtımı yapmak istedi. Balonlar genel merkezimiz tarafından gönderilen balonlardır. AK Parti'nin de logolu dağıtımlar yaptığını herkes biliyor. AK Partili yöneticiler ve zabıta ekipleri, kadınlara hakaret edip, tartaklamışlar. Kadınlarımızın Türk bayrağı ve parti logolu balon dağıtmasında bir art niyet yoktur. Kadınlara müdahale etmek zabıtanın da görevi değildir. Ağızlara alınmayacak şekilde hakaret etmişler ve nezaketin sınırlarını aşmışlardır" dedi.
- Denizli