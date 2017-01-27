Holokost Kurbanları Ölümsüzleşti





İkinci Dünya Savaşı sırasında yahudilere uygulanan soykırımdan kurtulanların sayısı giderek azalıyor. Çok yakında gelecek nesiller Holokost gerçeğini birinci derecede tanıklıklardan dinleyemeyecek.



İngiltere'nin Nottinghamshire kentindeki Holokost Merkezi'nde, iddialı 'Forever Project' ile Holokost kurbanları gelecek nesiller ile mezarlarının ötesinden diyaloğunu sürdürebilecekler.



Forever Project kapsamında hayatta kalmayı başaran 10 soykırım kurbanına, bin adet soru yöneltildi. Ses tanıma ve veri tabanı oluşturma teknolojisine sahip 3D kameralarla kayıt yapıldı. Üstelik Holokost tanıkları ile sanal olarak sohbet edilebilen bir sistem oluşturuldu.



Forever Project'in teknoloji partneri Bright White şirketinin yöneticisi Chris Walker, ilk izleyicilere sistemi tanıtıyor:



Kayıt yapılan tanıklardan birisi Amsterdam doğumlu 81 yaşındaki Steven Frank, Amsterdam'da Theresienstadt toplama kampına gönderilmiş:



"Mesela ben burada 'Steven, affetme duygusuna yaklaşımın nedir?' diye soru sorabilirim. Steven da yanıt verir."



Steve Frank sanal ortamda yanıt veriyor:



"Affetmek çok uzun bir süreç. Çünkü önce intikam ve nefret duygusuyla başlıyorsun, ama sonra yavaş yavaş içinde bulundurduğun bu güçlü duygu ile boğuşmak zorundasın."



Projenin hedefini Ulusal Holokost Merkezi yöneticisi Sarah Coward, "Gelecek neslin çocukları, Holokost kurbanları ile karşılaşma şansına sahip olamayacaklar. Sorun bu kadar basitti ve biz bu sorunun .çözümünü bulmaya çalıştık. Çocuklarla, Holokost'tan sontra hayatta kalanların karşılaşması çok önemli ve bu bağın dvam etmesini istedik. ve şimdi bulduğumuz dijital teknoloji aracılığıyla bunu önümüzdeki 20, 50, 100 yıl içinde gerçekleştirebileceğiz" sözleriyle anlatıyor.



Holokost'ta annesi ve kız kardeşini kaybeden ancak kendisi kurtulmayı başaran Mala Tribiç, Steve Frank'ın 3D görüntüsünü izliyor:



"Bu projeyi destekliyorum, çünkü gerçekten ırkçılığa, antisemitizm ve ayrımcılığa, toplumlara çok acı veren bu şeylere karşı olmak, onların ortadan kalktığını görmek istiyorum."



Jewish Chronicle gazetesi muhabiri Daniel Sugarman'ın "Anneniz hiç yaralandı mı?" sorusuna Steven, "Hayır hiç. Hatta hiçbir hastalığa da yakalanmadı" yanıtı veriyor. Gazeteci sanal ortamda yaşadığı bu diyaloğu etkileyici buluyor:



Biz de soykırımdan kurtulan kişilerle sanal bir diyaloğa girmek isterseniz İngiltere'nin East Midlands kentindeki Ulusal Holokost Merkezi'ne gitmeniz yeterli.



Auteur: euronews-tr



Tags: İkinci Dünya Savaşı Yahudi Soykırımı kurbanları Yıldönümü Holokost ölümsüzleşti Gepost: 27 januari 2017