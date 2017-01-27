Hollande ve Merkel'den Avrupa'da Birlik Mesajı





Fransa ve Almanya'nın liderleri Berlin'de bir araya geldi. Avrupa içinde ve dışında karşılaştığı tehdit ve zorluklara karşı birliktelik mesajı verdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brexit'in bu birliği olumsuz anlamda etkilediğinin altını çizdi:



"Avrupa Birliği'nin büyük iç ve dış zorluklarla yüzyüze geldiği bir durumdayız. ve ikimiz de bu zorlukların birlikte aşılabileceğinde hemfikiriz. Büyük Britanya'daki referandumun Avrupa Birliği'nin gelişiminde büyük bir ayrım oluşturduğunun farkındayız. Bratislava'da 27 üye ülkenin birlikte durarak ve çalışarak problemleri çözmesi üzerine verdiğimiz söz şimdi çok daha önemli bir hale geldi."



Hollande'ın gündeminde ise Trump vardı:



"Tabi ki bazı zorluklar var ve gelin şunu açık konuşalım, bu zorlukların bir kısmı bizim ticari kurallarımızın ve dünya üzerindeki çatışmalarla mücadele yollarımızın uygulanması alanında yeni ABD yönetimine dayanıyor. Tabi ki de Donald Trump ile iletişim kurmak ve denemek zorundayız, sonucunda kendisi Amerikalılar tarafından başkanları olması için seçildi. Ancak aynı zamanda da Avrupalı değerlerimiz ve çıkarlarımızı da korumak istediğimizi göstermeliyiz."



İki lider geçtiğimiz Aralık ayında bir terör saldırına hedef olan noel pazarını da gezdi.



Brexit ve İngiltere'nin birlikten ayrılma şartları önümüzdeki hafta Malta'da yapılacak AB Zirvesi'nde de gündem olacak.



Auteur: euronews-tr



Tags: birlik mesajı Merkelden Hollande François Hollande Angela Merkel Almanya Avrupa siyaseti Avrupada Gepost: 27 januari 2017