Hollande: Terörle Mücadelemizi Sürdürmeliyiz





2016 yılını terör saldırılarının gölgesinde geçiren Fransa'da halk, 2017'ye ise en üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemleri altında büyük bir coşkuyla girdi. Tek istedikleri terörden uzak bir yıl.



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da yeni yıl dileği bu yöndeydi. Hollande, televizyonda canlı olarak yayınlanan ve yeni yıl dileklerini sunduğu geleneksel kısa konuşmasında, "Terörle mücadelemizi sürdürmeliyiz" dedi.



Hollande ayrıca," Yaşamaya devam etmeliyiz, Çalışmaya, dışarı çıkmaya, özgürlüğün tadını çıkarmaya. Kendinizle gurur duyabilirsiniz. Ayrıca terörle mücadelemiz sürmeli. Bu sebeple, Mali, Suriye ve Irak'taki askeri operasyonlarımız sürüyor." şeklinde konuştu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Terörle sürdürmeliyiz François Hollande Fransa siyaseti mücadelemizi Hollande: Güvenlik Terörizm Gepost: 01 januari 2017