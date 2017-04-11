Hollande, Son Devlet Ziyareti Kabulünü Yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Elysee Sarayı'nda ağırlayarak görevi bırakmadan önce son devlet ziyareti görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.



23 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığını bırakacak olan Hollande, aynı zamanda Afrika Birliği Başkanı olan Conde ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, son ziyaretin Conde tarafından yapılmasını özellikle istediğini belirtti.



Fransa'nın Afrika'da siyasi kuralları ve rejimleri değiştirmeye çalışmadığını vurgulayan Hollande, Afrika'ya desteklerinin temel nedeninin bu kıtanın potansiyelinin yanı sıra sorunları da bulunmasından kaynaklandığını kaydetti.



Conde ise "Afrikanın sorunlarının Afrikalılarca çözülmesi önemli. Cumhurbaşkanı Hollande da bu görüştedir. Bunun Fransa liderleri açısından böyle devam etmesini umuyorum." dedi.



Afrika'da farklılıkları olan pek çok devlet bulunduğuna işaret eden Conde, "Afrika'nın kalkınma ve demokrasi için kendi yolunu benimsediğini kabul etmemiz gerekiyor. Elbette demokrasinin evrensel prensipleri var. Fakat Afrika'yı tek bir devlet olarak düşünmemeliyiz." diye konuştu.