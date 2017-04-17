Hollande, Referandum Sonuçlarını Sindiremedi: Türkiye Toplumu Bölünmüş!

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, dün resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51.14 ile 'evet'in kazandığı anayasa değişikliği referandum unun, Türkiye toplumunun yapılması planlanan reformlar konusunda bölünmüş olduğunu gösterdiğini belirtti.

''OY SAYIMLARI DİKKATLE TAKİP EDİLECEK''

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ''Açıklanan sonuçlar Türkiye toplumunun derin reformlar konusunda ne kadar bölünmüş olduğunu gösterdi." dendi.

Fransa'nın referandum un ardından başlayan anlaşmazlıkları dikkate aldığı, AGİT ve Avrupa Konseyi'nin oy sayımlarını dikkatle takip edeceği belirtildi.

'İDAM REFERANDUMU AVRUPA DEĞERLERİNİN İHLALİ OLUR'

Açıklamada idam cezasının geri getirilmesi hakkında yapılacak bir referandum un, Türkiye'nin imzacısı olduğu Avrupa Konseyi anlaşmasına göre verdiği sözlerin ve Avrupa değerlerinin ihlali olacağı vurgulandı.