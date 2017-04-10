Hollande'ın Emeklilikteki Adresi Memleketi Olacak

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın bu yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ardından, emekliliğinde memleketi Correze'de kalmayı planladığı bildirildi.



Le Figaro'nun haberine göre, Hollande'ın danışmanı ve memleketi Correze'nin bağlı bulunduğu Tulle komününün Belediye Başkanı Bernard Combes, Hollande'ın kendisi ve bazı başka kişileri Correze'de ev bulmak için görevlendirdiğini söyledi.



Daha önce Tulle'de belediye başkanlığı yapan Hollande, seçimlerde oyunu memleketi Correze'de kullanıyor.



Hollande'ın, emekli olduktan sonra sosyal projeler üzerinde çalışan kamu yararına bir dernek kuracağı da bildirilmişti.



Cumhurbaşkanı Hollande, kamuoyu yoklamalarında oy oranının düşük olması nedeniyle bu yılki cumhurbaşkanı seçimi için yarışmama kararı almıştı.



Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da düzenlenecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak.